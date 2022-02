Dívida pública cai 7,7 p.p. para 127,5% do PIB em 2021 - BdP

Segundo a informação divulgada pelo banco central, no final de 2021 a dívida pública totalizava 269.600 milhões de euros, menos 900 milhões de euros do que no final de 2020.

"Esta redução refletiu amortizações de títulos de dívida, no valor de 4.600 milhões de euros, que foram parcialmente compensadas pelo aumento de passivos em depósitos (1.400 milhões de euros), nomeadamente depósitos de entidades terceiras junto das administrações públicas e certificados de aforro e do Tesouro, e em empréstimos (2.400 milhões de euros)", precisa.

De acordo com o BdP, a variação dos empréstimos "foi explicada, sobretudo, pelos montantes recebidos da Comissão Europeia ao abrigo do instrumento europeu SURE (2.400 milhões de euros) e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (400 milhões de euros)".

Contudo, em 2021, os depósitos das administrações públicas diminuíram 8.300 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 7.400 milhões de euros, para 253.900 milhões de euros.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 02 de março.