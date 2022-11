Dívida pública cai para 120,5% do PIB no 3.º trimestre, valor mais baixo desde março de 2020

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, diminuiu para 120,5% do PIB no terceiro trimestre, menos 2,9 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, avançou hoje o BdP.