Dívida pública cresce para 246 mil milhões de euros em fevereiro

Carlos Santos Neves - RTP02 Abr, 2018, 15:01 / atualizado em 02 Abr, 2018, 15:03 | Economia

“Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida pública (2,2 mil milhões de euros)”, lê-se na nota do banco central.A dívida pública havia já aumentado em janeiro, face ao último mês de 2017, de 246,6 mil milhões para 243,6 mil milhões de euros.



No mês passado, refere ainda o Banco de Portugal, “os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,2 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um aumento de 0,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 223,3 mil milhões de euros”.



A instituição presidida por Carlos Costa publicou também dados sobre o reflexo - quer no défice, quer na dívida - de “medidas governamentais de apoio ao sistema financeiro entre 2007 e 2017”.



“Em Portugal, estas medidas tiveram um impacto acumulado neste período de 9,1 por cento do PIB no défice e de 12,3 por cento do PIB na dívida pública”, indica a nota de informação estatística.



No défice do ano passado, o impacto foi de aproximadamente 4,5 mil milhões de euros, ou 2,4 por cento do Produto Interno Bruto, “essencialmente por via da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos”.