Dívida pública de Moçambique sempre a subir até aos 130% em 2022

Lusa10 Out, 2018, 08:09 | Economia

De acordo com o `fiscal monitor`, hoje divulgado em Bali, onde decorrem os encontros anuais do fundo e do banco mundial, a dívida pública de Moçambique vai subir, nos próximos cinco anos, para 118,7% no próximo ano, com um pico de 130,7% em 2022.

A média do valor da dívida pública na África subsariana será de 41,7% este ano, quase três vezes menos que a projeção do FMI para o endividamento de Moçambique.

Angola, por seu turno, verá a sua dívida pública subir para 80,5% do PIB, cerca do dobro da média dos países da África subsariana, descendo depois em 2019 para 71,8%.

O FMI reviu em baixa o crescimento da economia mundial devido ao aumento das taxas de juros e às crescentes tensões sobre o comércio.

A organização divulgou na segunda-feira que a economia global crescerá 3,7% este ano, o mesmo que em 2017, mas abaixo dos 3,9% previstos em julho, revendo em baixo a estimativa para o desempenho de 19 países que usam o euro e para a Europa Central e Oriental, América Latina, Médio Oriente e África Subsariana.

O relatório foi divulgado no âmbito dos Encontros Mundiais do FMI e do Banco Mundial, que se prolongam até 14 de outubro em Bali, na Indonésia.