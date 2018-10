Dívida pública de Moçambique sobe para 110% do PIB este ano - CapitalEconomics

Lusa18 Out, 2018, 14:59 | Economia

"A economia de Moçambique vai continuar fraca em 2019", escrevem os analistas, nas Perspetivas Económicas para África relativas ao quarto trimestre deste ano.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "o peso da dívida pública mantém-se preocupantemente alto", mas acrescentam que "uma negociação gradual com os credores é mais provável agora do que durante uma crise grave".

Nas previsões económicas, os analistas estimam que Moçambique cresça 3,5% neste e no próximo ano, antes de acelerar para 4% em 2020, um valor bastante abaixo da média da última década, com crescimentos acima de 7%.

Sobre a evolução do valor do metical, lê-se no documento que "depois de cair fortemente em 2015 e depois da divulgação das notícias sobre a dívida escondida do Governo, a moeda manteve-se estável nos últimos meses e as grandes quedas estão ultrapassadas".

As negociações com os credores dos títulos de dívida pública "podem até fazer a moeda valorizar-se um pouco em 2019", estimam os analistas, acrescentando que "isto irá limitar a subida da inflação e permitir aos decisores políticos continuarem a normalizar a política monetária".