Dívida pública desce para 126,9% do PIB este ano e 122,8% no próximo

A dívida pública deverá reduzir-se para os 126,9% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e para 122,8% no próximo, baixando do nível pré-pandemia em 2024, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).