Dívida pública diminui 3,9 mil milhões de euros em outubro

RTP04 Dez, 2017, 11:16 / atualizado em 04 Dez, 2017, 12:04 | Economia

A queda do mês de outubro foi a maior em mais de dois anos. Os três meses seguidos de agravamento elevaram os níveis da dívida pública portuguesa para cima dos 250 mil milhões de euros.



A dívida pública ficou em 245,3 mil milhões de euros no mês de Outubro, uma descida de 3,872 mil milhões em relação a setembro, na maior queda desde junho de 2015, altura em que recuou 4,129 mil millhões de euros.









Fonte: Banco de Portugal



Segundo os dados do Banco de Portugal, a descida reflecte amortizações líquidas de títulos de 3.500 milhões de euros, menos 900 milhões de euros em empréstimos, sobretudo, devido ao reembolso antecipado de mil milhões ao FMI. Em sentido contrário houve um aumento de certificados do Tesouro no valor de600 milhões de euros.



Uma queda mais acentuada foi sentida nos ativos em depósitos das administrações públicas, no valor de cinco mil milhões de euros, daí que a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas tenha aumentado 1,1 mil milhões de euros em relação a setembro, totalizando 222,7 mil milhões de euros.



Contudo, só é possível apurar o peso da dívida pública na economia em relação ao mês de setembro. Tal como o Banco de Portugal já tinha revelado, a dívida pública no terceiro trimestre ficou em 130,8 por cento do PIB, abaixo dos 132,1 por cento do segundo trimestre.



As previsões do Governo apontam para que a dívida pública chegue ao final do ano nos 126,2 por cento do PIB, descendo novamente, em 2018, para 123,5 por cento do PIB.