Dívida pública e "fragilidade da banca", os avisos da Fitch a Portugal

Carlos Santos Neves - RTP 04 Jul, 2017, 19:07 / atualizado em 04 Jul, 2017, 19:12 | Economia

A Fitch melhorou, em meados de junho, o outlook da dívida soberana portuguesa de “estável” para “positivo”. Conservou, contudo, a notação atribuída ao país em BB+, ou seja, ainda na categoria de “lixo”.

A Fitch anota também um desemprego “bem acima da média dos países com notação BB”, apesar de uma tendência de queda que se verifica desde 2013.



Ficou aberto o caminho para uma eventual revisão em alta da notação para BBB, o primeiro dos níveis acima do “lixo”. Mas há condições a preencher, à luz de uma nota aos investidores publicada esta terça-feira pela agência.



As “sensibilidades do rating”, escrevem os analistas da Fitch, passam por uma desejável descida da dívida soberana, que “seria positiva” para uma revisão.



A agência de notação financeira sublinha que o peso da dívida sobre o Produto Interno Bruto português – 130,4 por cento no final de 2016 – está “bem acima da média dos países com notação BB”, o derradeiro patamar de “lixo”. A média destes países é de 52 por cento, ao passo que a média da Zona Euro é de 90 por cento do PIB.



Por outro lado, a Fitch aponta um potencial de crescimento económico que ainda traduz “o alto endividamento do sector privado e a fragilidade da banca, que prejudica o investimento”, além de uma população em processo de envelhecimento.A favor



A agência de rating elege, como fatores favoráveis, o desenvolvimento humano e indicadores de governança e rendimento per capita, “todos acima dos pares com ratings BB e BBB, o que sublinha a força das instituições do país”.



A Fitch dá também relevo ao que diz serem reformas estruturais - designadamente no mercado laboral - implementadas na vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira.



Portugal, nota a agência, apresenta pontuações acima das médias dos países com ratings BB e BBB no que toca à facilidade de negócios.



c/ Lusa