Dívida pública portuguesa ficou nos 117,7% do PIB em 2019, revela CFP

A dívida pública portuguesa ficou nos 117,7% do PIB em 2019, uma redução de 4,3 pontos percentuais do PIB face a 2018, mas em termos nominais aumentou 0,7 mil milhões de euros face a 2018.Para 2020, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê para Portugal uma dívida pública de 135% do PIB e um défice de 7,1% devido à pandemia de covid-19.O documento do Conselho das Finanças Públicas (CFP) revela uma "melhoria estimada do saldo estrutural para 2019 (0,8 p.p. do PIB (Produto Interno Bruto)) que cumpre o ritmo de ajustamento estrutural recomendado pelo Conselho da UE", pode ler-se no relatório "Evolução Orçamental das Administrações Públicas em 2019".Um documento aqui resumido pela jornalista Madalena Salema.