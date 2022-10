Dívida pública recua na zona euro no 2.º trimestre, Portugal mantém 3.ª maior

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, na zona euro, a dívida pública recuou para os 94,2% do PIB face à de 97,9% do período homólogo e à de 95,2% dos primeiros três meses do ano.

Na UE, o rácio da dívida pública compara-se com 90,5% do PIB no segundo trimestre de 2021 e o de 87,5% registados entre janeiro e março deste ano.

A Grécia (182,1%), a Itália (150,2%), Portugal (123,4%), Espanha (116,1%), França (113,1%) e Bélgica (108,3%) apresentaram, entre abril e junho, os maiores pesos das dívidas públicas em relação ao PIB e os menores foram registados, por seu lado, na Estónia (16,7%), na Bulgária (21,3%) e no Luxemburgo (25,4%).