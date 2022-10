Dívida pública recua para 278,2 mil ME em agosto

Segundo as estatísticas da dívida pública atualizadas para agosto, divulgadas pela instituição, esta redução da dívida das Administrações Públicas relevante no contexto da supervisão orçamental europeia refletiu, essencialmente, uma amortização de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), no valor de 1,2 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram 0,3 mil milhões de euros, por via das emissões de certificados de aforro, parcialmente compensadas pelas amortizações de certificados do Tesouro.

Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 0,6 mil milhões de euros, segundo o relatório do BdP.

A dívida pública, deduzida desses depósitos, diminuiu 1,6 mil milhões de euros, para 252,5 mil milhões de euros.