Dívida pública recua para 280.500 ME em agosto face a julho - BdP

Segundo o banco central, esta evolução refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (- 600 milhões de euros), sobretudo de longo prazo.

Em termos homólogos, face a agosto de 2022, a dívida pública aumentou 2.415 milhões de euros.

Já os ativos em depósitos das administrações públicas reduziram 47 milhões de euros, sendo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 400 milhões de euros, para 255.300 milhões de euros.

Em junho deste ano, a dívida pública na ótica de Maastricht recuou para 111,1% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 2,4 pontos percentuais face aos primeiros três meses do ano e do que os 123,1% homólogos.