Dívida pública subiu em Janeiro para 243,6 mil milhões de euros

Lusa01 Mar, 2018, 11:48 | Economia

No final de janeiro a dívida pública ascendia a 243.598 milhões de euros, mais 1.000 milhões de euros face a dezembro passado.

Para esse aumento, justificou hoje o Banco de Portugal, "contribuiu o acréscimo dos títulos de dívida pública (2,2 mil milhões de euros), parcialmente compensado pelo reembolso antecipado de aproximadamente 0,8 mil milhões de euros de empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira".

Já face a Janeiro de 2017, o aumento da dívida pública é de 952 milhões de euros.

Quanto à dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas, esta ficou em 223,3 mil milhões de euros em Janeiro, mais 319 milhões de euros em relação a dezembro, devido ao aumento de 700 milhões de euros dos depósitos das administrações públicas.

Já a dívida líquida de depósitos representava em Janeiro deste ano mais 4.775 milhões de euros face ao mesmo mês de 2017.

Em relação à dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), os valores apenas são divulgados por trimestre, pelo que os últimos dados são referentes a Dezembro passado.

O Governo disse esta quarta-feira que a dívida pública passou a representar 125,6% do PIB no final de 2017, o que significa "4,3 pontos percentuais menos do que em 2016 e 0,6 pontos percentuais abaixo das estimativas do início do ano".