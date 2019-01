Partilhar o artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro Imprimir o artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro Enviar por email o artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro Aumentar a fonte do artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro Diminuir a fonte do artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro Ouvir o artigo Dívida total do Estado, empresas e famílias subiu em novembro