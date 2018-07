Os dados da Direção-Geral do Orçamento mostram atrasos do Estado superiores a três meses e que atingiram os 1029 milhões em junho, um agravamento de 58 milhões em relação a maio.



Apesar de o valor ainda estar abaixo do registado em junho de 2017, a tendência de crescimento mostra que no terceiro trimestre as dívidas podem voltar a atingir os mil milhões.