Dívidas SNS. Ministro promete regularização até ao final do ano

A dívida do Estado aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde duplicou desde os anos da Troika. São já mais de dois mil milhões de euros - a maior fatia relativa a medicamentos. As farmacêuticas avisam que pode começar a haver constrangimentos, mas o ministro diz que paga tudo até ao fim do ano.