Dividendos das empresas cotadas na Bolsa de Cabo Verde aumentaram 45,7% em 2019

De acordo com o relatório extensivo de 2020 da Bolsa, agora divulgado pela instituição e consultado hoje pela Lusa, apenas duas das quatro empresas cotadas anunciaram a distribuição de dividendos aos acionistas, casos da petrolífera Enacol e da tabaqueira SCT.



Os dois bancos cotados, Banco Comercial do Atlântico (BCA, do grupo Caixa Geral de Depósitos) e Caixa Económica de Cabo Verde (detida maioritariamente pelo Estado cabo-verdiano) seguiram as indicações do banco central, para reforço das reservas face às consequências económicas da pandemia de covid-19, e não distribuíram dividendos dos lucros de 2019.



Três da quatro cotadas em bolsa (com exceção do BCA) pagaram 314.673.420 escudos (2,8 milhões de euros) em dividendos dos lucros de 2018, valor que subiu 45,7% face aos lucros de 2019, para 458.598.420 escudos (4,1 milhões de euros), apenas com duas empresas a pagar esse retorno aos acionistas.



A petrolífera Enacol, com 35% das ações cotadas em bolsa no final de 2019, distribuiu quase 386 milhões de escudos (3,5 milhões de euros) em dividendos, mais 161,9% face a 2018, e a Sociedade Caboverdiana de Tabacos (SCT) pagou pouco mais de 72,6 milhões de escudos (660 mil euros), o mesmo valor do ano anterior.



O BCA, apesar de não distribuir dividendos, registou lucros de 1.482 milhões de escudos (13,4 milhões de euros) em 2020, um aumento de 26,7% face ao ano anterior, segundo o relatório e contas da instituição, que classifica como o melhor resultado em 28 anos.



Já os lucros da Caixa Económica de Cabo Verde, outro dos maiores bancos do arquipélago e que também não distribuiu dividendos, caíram mais de 25% em 2020, para 702,3 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), segundo o relatório e contas.



A Bolsa de Valores de Cabo Verde foi criada em maio de 1998 e conta com quatro empresas cotadas, entre outras operações.



Os acionistas da Cabo Verde Telecom (CV Telecom), principal operadora de telecomunicações do país, aprovaram em 2018 a entrada da empresa em bolsa, que ainda não se concretizou.