Do ponto de vista técnico, Estados Unidos entraram em recessão

A economia americana caiu 1,6 por cento entre Janeiro e Março.

Voltou a cair 0,9 por cento entre Abril e Junho. Dois trimestres consecutivos de queda são considerados internacionalmente como uma recessão.



A definição não é pacífica. Em Washington não é aceite, até porque a maior economia do mundo mostra alguma pujança. Por exemplo, o consumo das famílias voltou a aumentar. Continuam a ser criados novos empregos a bom ritmo.



E este são os argumentos da Reserva Federal para continuar a subir os juros a um ritmo agressivo. Os dados sobre a queda da economia surgem logo após um novo aumento das taxas, a quarta do ano.

Mais 0,75 pontos base, para um intervalo entre 2,25 e 2 e meio por cento. O objetivo é combater a inflação, que superou os 9 por cento nos Estados Unidos.



O banco central americano promete mais subidas dos juros até ao fim do ano, para travar a escalada dos preços, mesmo que isso represente uma recessão. Para já é técnica. O grande receio é que se torne numa crise severa. Com contágio global.