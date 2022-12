Doces de Natal. Do açúcar à farinha, quase tudo aumentou de preço

Foto: Kisoulou - Unsplash

Com o Natal à porta, começaram as encomendas dos doces típicos da época. Do açúcar à farinha, quase tudo aumentou de preço. Ainda assim, os portugueses fazem um esforço para manter a tradição à mesa.