Revelação avançada pelo ministro Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros que aprovou esta atualização extraordinária, prevista no Orçamento do Estado.



A medida vai custar 83 milhões de euros, este ano, aos cofres do Estado, já que apenas se aplica a partir de agosto.



Nos anos seguintes, há um aumento de custos para os 194 milhões de euros.