Dois restaurantes portugueses distinguidos pela sustentabilidade no Guia Michelin

"Il Galo d`Oro" (Funchal, duas estrelas Michelin) e "Esporão" (Reguengos de Monsaraz, que conquistou hoje a primeira estrela) são os dois primeiros restaurantes portugueses a receber esta distinção, que figura no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022, apresentado esta noite em Valência.

Concedida pelo segundo ano, a `estrela verde` distingue restaurantes "cujo destacado compromisso com a gastronomia sustentável, combinado com uma forte identidade culinária, cria experiências gastronómicas especialmente inspiradores para os gourmets".

Em Espanha, há seis novos restaurantes com este galardão. No total, a Península Ibérica contabiliza 29 estabelecimentos que receberam uma `estrela verde`.

"As nossas equipas também observaram que cada vez mais estabelecimentos mostram um interesse maior em oferecer uma cozinha mais preocupada com as questões do meio ambiente e da sustentabilidade", afirmou o diretor-geral do Guia Michelin, Gwendall Poullennec.

Com esta iniciativa, o Guia Michelin pretende "incentivar todo o mundo a interessar-se por estes estabelecimentos, que são tanto uma fonte de inspiração como de mobilização".

A edição de 2022 do guia ibérico atribui a primeira estrela (`cozinha de grande nível, compensa parar`) a cinco restaurantes portugueses - "Al Sud" (Lagos), "A Ver Tavira" (Tavira), "Cura" (Lisboa), "Esporão" (Reguengos de Monsaraz) e "Vila Foz" (Porto). Portugal passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas (`cozinha excelente, vale a pena o desvio`) e 26 com uma estrela Michelin.