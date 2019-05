Dois terços dos municípios portugueses recebem 3,1 milhões de euros para alargar cobertura `wi-fi`

Lusa17 Mai, 2019, 12:55 / atualizado em 17 Mai, 2019, 12:55 | Economia

No dia em que se celebra o 50.º aniversário do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, a Anacom adianta que, dos 143 municípios portugueses que se candidataram à segunda chamada da iniciativa da Comissão Europeia WiFi4EU, 80 conseguiram vales no valor de cerca de 1,2 milhões de euros.

"Desta forma, eleva-se a 207 o número de municípios portugueses contemplados com verbas para a instalação de `wi-fi` em locais públicos, uma vez que na primeira chamada, realizada no final de 2018, foram atribuídos vales a 127 municípios", acrescenta.

"No total - acrescenta - estes municípios, que representam 67% dos municípios portugueses, já receberam 3,1 milhões de euros ao abrigo desta iniciativa".

Nesta chamada estavam disponíveis 51 milhões de euros, tendo havido mais de dez mil candidaturas a nível da União Europeia e sido atribuídos 3.400 vales (no valor de 15 mil euros cada), o que significa que 34% dos candidatos foram contemplado com vales.

Segundo destaca a Anacom, "Portugal teve um resultado superior, dado que cerca de 56% dos municípios que se candidataram receberam vales".

Com a conclusão desta segunda chamada, aumentam para 6.200 os municípios da União Europeia que receberam verbas para a instalação de `wi-fi` em locais públicos, fazendo Portugal parte de um grupo de países em que mais de metade dos municípios que se candidataram já beneficiaram de vales, a par de países como a Croácia, Grécia, Irlanda, Bulgária, Lituânia e Eslovénia.

Manifestando o seu "agrado" pelo "grande sucesso dos municípios portugueses na candidatura aos vales da Comissão Europeia", a Anacom felicita "o contributo das autarquias portuguesas na promoção do acesso à Internet por parte de toda a população portuguesa" e "incentiva as empresas do setor das comunicações eletrónicas a prosseguir o investimento na expansão da rede de alta velocidade em todo o país".

Segundo adianta, a Comissão Europeia "já reforçou as verbas para esta iniciativa, que contava com uma dotação de 120 milhões de euros", sendo o objetivo "que venham a ser contemplados um total de nove mil municípios, o que eleva o valor afeto à iniciativa para 135 milhões de euros".

A iniciativa WiFi4EU tem como objetivo "proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais nos principais centros de vida da comunidade local", como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos, "contribuindo para a redução da exclusão digital, especialmente em comunidades de áreas rurais e locais remotos e para o aumento do acesso aos serviços públicos `online` que melhoram a qualidade de vida nas comunidades locais".

O financiamento europeu destina-se a cobrir os custos de equipamento e instalação do sistema de `wi-fi`.