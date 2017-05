Partilhar o artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial Imprimir o artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial Enviar por email o artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial Aumentar a fonte do artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial Diminuir a fonte do artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial Ouvir o artigo Dólar nas ruas de Luanda continua a ser vendido a mais do dobro da taxa oficial