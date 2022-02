Dona da Google quase duplicou lucros em 2021

Só no quarto trimestre do ano passado, o grupo norte-americano voltou a superar as expetativas do mercado, com um volume de negócios que gerou 20,64 mil milhões de lucros líquidos.





No início da pandemia, em 2020, a gigante Alphabet vacilou quando vários anunciantes suspenderam campanhas e promoções. No entanto, empresas de tecnologia como a Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon ou Microsoft viram os lucros a disparar com o reforço dos hábitos digitais de um mundo em confinamento e cada vez mais digital.







Destaque nos últimos meses para o motor de busca da Google e para o Youtube, que as marcas procuram cada vez mais para chegar aos consumidores.





Já a plataforma Google Cloud, o serviço de “nuvem” digital da Alphabet, também teve um crescimento significativo (mais 45 por cento), tendo faturado 5,5 mil milhões em 2021.





Ruth Porat, diretora financeira da Alphabet, considera que a receita trimestral no final de 2021 “reflete um forte investimento em anúncios em vários formatos e uma forte presença online do consumidor, bem como um crescimento substancial da Google Cloud”.





Já o CEO da Google e Alphabet, Sundar Pichai, sublinha a importância destes resultados, mas lembra as “dificuldades” sentidas na cadeia de abastecimento e que afetaram o lançamento do novo modelo da Pixel, a marca de smartphones da Google.





É neste contexto que a empresa anunciou também na terça-feira que pretende avançar com uma rara operação de stock split, ou seja, o desdobramento de ações em 20 títulos diferentes. Com os bons resultados anunciados na terça-feira, as ações da Alphabet subiram quase 9 por cento na terça-feira, destaca o Financial Times





Esta é apenas a segunda vez que a Google avança com um stock split desde que chegou aos mercados de capitais, em 2004. O objetivo da empresa com esta operação passa por tornar as ações mais acessíveis para investidores de retalho não profissionais.





Prevê-se, no entanto, que o ano de 2022 traga dificuldades à gigante tecnológica e a todo o grupo das FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google), sobretudo pelas várias investigações e acusações de monopólio em curso que as empresas enfrentam na Europa e Estados Unidos, nomeadamente quanto aos métodos de segmentação publicitária utilizados.





Ainda há poucas semanas, a Google recorreu de uma decisão de um tribunal europeu, que negou um recurso e confirmou a multa de 2,4 mil milhões de euros imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no comércio eletrónico comunitário.