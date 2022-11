Dona do Facebook anuncia despedimento de cerca de 11 mil trabalhadores

Estes despedimentos, segundo o presidente executivo da Meta, destinam-se a tornar a empresa mais ágil e eficiente e a responder às mudanças no ambiente económico e empresarial. A empresa conta com 87 mil funcionários. Onze mil deverão agora sair.







As pessoas afetadas receberão um ‘e-mail’ para as informar da sua situação.





e acata responsabilidades: "Sei que isto é difícil para todos, e lamento especialmente pelas pessoas afetadas".

Há cerca de uma semana, também o Twitter iniciava de igual forma uma redução de funcionários, na sequência da aquisição da empresa por parte de Elon Musk.

A pandemia da covid-19 levou a um aumento significativo do comércio eletrónico e "um enorme crescimento das receitas”.







"Muitas pessoas previram que isso seria uma aceleração permanente", escreveu ele. “Eu também previ, então tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos".

“Infelizmente, isto não se revelou como eu esperava", acrescenta. ", disse ele.

As receitas diminuíram e foram “muito mais baixas” do que se esperava, fruto da recessão macroeconómica, aumento de concorrência e perda de anunciantes.







O preço das ações da Meta atingiu o pico em setembro de 2021 em 379 dólares americanos. Mesmo seu rebranding em outubro de 2021, do Facebook para o Meta, não conseguiu interromper a tendência de queda, e a empresa experimentou sua maior queda no preço das ações em janeiro deste ano,caindo mais de um terço do valor em menos de quatro semanas. Agora está abaixo dos 100 dólares, o nível mais baixo desde o início de 2016.

Os despedimentos são as primeiras reduções de pessoal em grande escala nos dezoito anos de história da empresa, que conta com cerca de 87 mil funcionários.

Zuckerberg reconhece que a empresa tem de se concentrar num número menor de setores, reduzir custos e dar prioridade a unidades como a do motor de Inteligência Artificial.





O anúncio era já esperado. Zuckerberg revelou a centenas de executivos da Meta estes planos na terça-feira, adianta o Wall Street Journal.A Meta também cortará custos em outros lugares - incluindo a redução de gastos em prédios e escritórios.