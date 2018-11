Partilhar o artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio Imprimir o artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio Enviar por email o artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio Aumentar a fonte do artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio Diminuir a fonte do artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio Ouvir o artigo Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio

Tópicos:

Coreia, G Argentina,