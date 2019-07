Donald Trump diz que gostaria de "ver uma forte descida" das taxas de juro

Lusa30 Jul, 2019, 15:50 | Economia

"Gostaria de ver uma forte descida" das taxas de juro, disse o presidente dos Estados Unidos a alguns jornalistas, de acordo com a AFP, aumentando a pressão que desde há meses exerce sobre a Fed para que tenha uma política monetária mais permissiva.

De acordo com especialistas ouvidos pela AFP, o Comité de política monetária da Fed deve declarar na quarta-feira uma descida de 0,25 pontos percentuais das taxas de juro, de forma a estimular a inflação, que está em níveis baixos.

Para Donald Trump, se o banco central norte-americano tornasse o valor do dinheiro menos caro, a economia americana poderia crescer acima de 4 ou 5% e os indíces da bolsa poderiam estar mais elevados.

Donald Trump, que está consciente da importância do crescimento económico para a sua reeleição, reclama não só da subida rápida e frequente das taxas de juro mas também da política de gestão da carteira da Fed, que foi acumulando ativos para apoiar o crescimento económico depois da recessão económica de 2008/2009.

O presidente dos Estados Unidos tentou por várias vezes fazer nomear candidatos para postos-chave da Fed que partilhassem as suas visões sobre política monetária, mas os perfis escolhidos assustaram os seus aliados republicanos no Senado, não tendo as nomeações prosseguido.