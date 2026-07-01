Donald Trump recebeu 1,2 mil milhões de dólares do negócio digital em 2025

Meras `startups` quando ele fez o juramento de posse do cargo de presidente, estas novas empresas eclipsaram em receita muitas das integrantes da sua vasta carteira de investimento que lhe levou décadas a acumular.

A alimentar o seu crescimento estiveram movimentos de alguns investidores bilionários, e do próprio Trump, para anular a repressão federal desta atividade financeira.

Trump obteve mais de 500 milhões da venda pela World Liberty Financial de novos produtos digitais, incluindo `governance tokens`, um ativo que concede ao seu possuidor direitos de voto sobre projetos de moedas digitais, segundo o relatório anual, de divulgação obrigatória.

O documento mostra ainda que outra empresa, a CIC Digital LLC, faturou mais de 600 milhões de dólares com moedas de celebração, com a face de Trump.

A subida do negócio digital relacionado com a propriedade de Trump é especialmente espantosa, dado que o suporte tradicional do negócio da família também cresceu rapidamente em 2025, com a obtenção de licenças e autorizações de vários países, na que é a sua maior expansão internacional de sempre.

Muitos destes países estiveram a negociar com Trump, enquanto presidente dos EUA, em assuntos como as tarifas alfandegárias, a ajuda militar e outros assuntos relevantes.