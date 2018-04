Dono do BPI acredita que banco vai continuar a ganhar quota de mercado

Lusa27 Abr, 2018, 11:30 | Economia

"O BPI tem uma posição extraordinária em Portugal para crescer de forma orgânica e vemos isso pelos resultados do último trimestre, que esperamos que se irão acelerar", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do CaixaBank, dono do BPI, em Valência, Espanha.

Gortázar comparou a evolução do CaixaBank em Espanha com aquilo que deseja que venha a acontecer em Portugal com o BPI.

O CaixaBank "nem sempre foi líder da banca de retalho" em Espanha como é hoje, explicou o presidente do banco espanhol, acrescentando que "o BPI tem uma posição extraordinária para fazer o mesmo".

"Não subestimemos a capacidade de que, se as coisas forem bem feitas, [...] isso possa acontecer", insistiu Gonzalo Gortázar.

O banco espanhol vai apresentar em novembro um novo plano estratégico para os próximos três anos (2019-2021), no qual o CaixaBank e o BPI "irão alinhados".

Gortázar assegurou que o crescimento "não orgânico", através de compras, aquisições ou fusões, "não é o caminho preferido", mas não descartou essa possibilidade, "se houver uma oportunidade no longo prazo".

O CaixaBank obteve lucros de 704 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 74,7% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com um total de 169 milhões de euros tomadas em consideração todas as empresas participadas.

O negócio bancário, tradicional, do BPI contribuiu com 40 milhões de euros e os negócios que tem em Angola (BFA), Moçambique e a revalorização do preço de venda da participação na Viacer (cervejas) com 129 milhões de euros.

O BPI é o quinto maior banco do setor em Portugal, depois da Caixa Geral de Depósitos (CGD), do Santander Totta, do Banco Comercial Português e do Novo Banco.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o acionista maioritário do BPI explica que conseguiu o aumento dos seus lucros, principalmente, por causa do crescimento das receitas, com uma subida da margem bruta de 19,5%, para 2.262 milhões de euros.

O CaixaBank teve um rácio "CET1 fully loaded" de 11,6%, em linha com o que estava previsto no seu plano estratégico (11%-12%) e o capital total em termos "fully loaded" atinge os 16,1%, acima do objetivo de 14,5%.