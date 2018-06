Dormidas de turistas portugueses na Finlândia sobem 30% até Abril

Lusa08 Jun, 2018, 10:22 | Economia

"Até abril, o número de dormidas de portugueses cresceu 31,4%. Registámos 7.911 dormidas, mais 1.889 do que no quadrimestre homólogo", afirmou a responsável pela área comercial e de promoção (Head of Global Sales Promotion) do Visit Finland, Heli Mende, aos jornalistas em Helsínquia, a capital da Finlândia.

Heli Mende diz que o Visit Finland, a entidade do Turismo da Finlândia, está confiante que esta tendência de 2018 vai continuar, já que este crescimento aconteceu ainda só "com os voos diretos da TAP", e agora, destaca, juntou-se-lhe "a ligação direta da Finnair", um regresso da companhia ao mercado português sete anos depois.

Assim, a expectativa da responsável, é que o aumento das ligações aéreas diretas entre Lisboa e Helsínquia leve ao aumento do fluxo turístico entre os dois países.

"Estamos muito satisfeitos com o voo direto da Finnair. Espero que estas ligações da Finnair permitam que mais turistas portugueses descubram a Finlândia e que mais finlandeses possam visitar Portugal", disse ainda aos jornalistas, em Helsínquia.

No ano passado, o número de dormidas de portugueses no país atingiu 24.416, uma queda de 1,4% face a 2016.

Heli Mende disse ainda que "o país tem muitas coisas para oferecer, especialmente no que diz respeito aos incentivos para eventos e congressos, uma área que está a crescer muito".

Tal como a Lusa noticiou em 28 de Fevereiro, a Finnair começou a fazer a rota Lisboa-Helsínquia em 1 de Junho e, ao contrário do que tinha previsto inicialmente, ficará a voar "o ano inteiro", segundo um responsável da companhia aérea de bandeira finlandesa.

O diretor-geral da companhia para a Europa do Sul, Javier Roig, adiantou, na altura, que "a procura" levou a que a companhia tivesse decidido não fazer só voos sazonais, "mas regulares e o ano inteiro".

De acordo com a APG, que representa a companhia finlandesa em Portugal, atualmente as ligações entre Lisboa e Helsínquia da Finnair contam com quatro voos semanais, que entre 1 de Agosto e 28 de Outubro passaram a diários.