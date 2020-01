Dormidas em alojamentos turísticos sobem 7,2% em novembro impulsionadas por residentes

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), as dormidas de residentes cresceram 14,1% (-0,8% em outubro) e as de não residentes aumentaram 4,2% (2,6% no mês anterior).

Entre janeiro e novembro de 2019, as unidades hoteleiras portuguesas receberam 25,4 milhões de hóspedes, mais 7,1% do que no ano anterior, totalizando 66,3 milhões de dormidas.