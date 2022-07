Douro vai transformar 116 mil pipas de vinho do Porto nesta vindima

O benefício de 116 mil pipas (550 litros cada) de mosto para produção de Vinho do Porto foi o principal resultado do comunicado de vindima aprovado hoje pelo conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que esteve reunido no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

A quantidade de vinho do Porto que irá resultar da próxima vindima sofre um aumento de 12 mil pipas relativamente a 2021, ano que o designado benefício foi fixado nas 104 mil pipas.

O benefício é a quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto e é uma importante fonte de receita dos produtores do Douro.

Para além do presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, que representa o Estado, o conselho interprofissional é composto pelos dois vice-presidentes e representantes da produção e do comércio distribuídos pelas duas secções especializadas (Porto e Douro).