Dow Jones valoriza mais de dois por cento na ressaca da segunda-feira negra

06 Fev, 2018, 21:45 / atualizado em 06 Fev, 2018, 21:47

Durante o dia, o índice norte-americano não apresentou uma tendência definida. O Dow Jones abriu a desvalorizar mais de dois por cento antes de subir mais de 1,5 por cento. Voltou depois a cair antes de regressar ao verde.



No fim da sessão, o índice valorizou fortemente, fechando com uma subida de 2,34 por cento (567 pontos) para os 24.912 pontos. É a maior subida em percentagem desde janeiro de 2016.



Apesar do resultado final, o longo dia de negociações sem trajetória definida são exemplificativos da forte volatilidade nos mercados. “O mercado está a tentar perceber até onde é que os índices podem descer. As trocas foram muito voláteis durante todo o dia”, analisa Bill Lynch, responsável da financeira Hinsdale Associates, à France Presse.



Bill Lynch recorda que "os índices oscilaram entre valores negativos e positivos durante todo o dia" como se de um "ioiô" se tratasse.



O índice alargado S&P 500 avançou 2,13 por cento para 7.115,88 pontos. O índice tecnológico Nasdaq registou uma valorização de 1,76 por cento para 2.695,50 pontos, indicam os dados provisórios.

Depois do dia negro



A subida anula assim parte das perdas registadas na sessão de segunda-feira, dia em que o índice desvalorizou 4,6 por cento naquela que foi a maior queda em percentagem desde agosto de 2011. O índice perdeu 1.175 pontos numa só sessão – a maior queda em pontos da sua história.



Esta forte queda em Wall Street – que se junta às perdas sofridas no fim da última semana – aconteceu depois de meses de subidas nas bolsas. “Muitos investidores já não estavam habituados às perdas nos mercados”, analisa Jean-François Robin, responsável do banco de investimento Natixis, à France Presse.



Os analistas apresentaram vários possíveis motivos para esta queda, nomeadamente o forte crescimento que se verificou ao longo dos últimos meses. “Assistimos à correção que esperávamos já há algum tempo”, explica Lynch. O analista sublinha que a “economia continua sólida, não há risco de recessão à vista”.



A descida surge ainda depois de ter sido anunciado, na passada sexta-feira, que os salários aumentaram significativamente nos Estados Unidos. Os investidores temem assim um aumento da inflação e das taxas de juros.

Europa a vermelho

Do lado de cá do Atlântico, o dia foi de perdas nas bolsas. Depois do dia negro na bolsa norte-americana, a Europa voltou a pintar-se de vermelho esta terça-feira, com Paris, Londres, Madrid e Frankfurt a perder mais de dois por cento.



Por cá, o PSI 20 desvalorizou 1,46 por cento naquela que foi a sétima sessão consecutiva a registar perdas. Das 18 empresas cotadas do índice de referência da bolsa lisboeta, 12 fecharam no vermelho. A Sonae SGPS perdeu quase três por cento na sessão, seguida da Novabase (-2,64 por cento) e da Ibersol (-2.56 por cento). O BCP perdeu também mais de dois por cento.

Seis cotadas fecharam o dia no verde. A Pharol lidera com uma subida de 14,75 por cento, seguida da Sonae Capital que valorizou 3,36 por cento. A Navigator (0,05 por cento), a Altri (0,77 por cento), a Corticeira Amorim (0,79 por cento) e os CTT (1,35 por cento) também valorizaram na sessão desta terça-feira.Apesar de ter fechado no vermelho, a bolsa portuguesa até apresentou uma queda inferior às verificadas nas congéneres europeias. Em França, o CAC40 perdeu 2,35 por cento. O FTSE britânico desvalorizou 2,64 por cento e o Dax alemão caiu mais de 2,3 por cento. Em Espanha, o Ibex perdeu 2,5 por cento durante a sessão desta segunda-feira.