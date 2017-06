Draghi defende taxas de juro baixas para permitir recuperação económica

Lusa 26 Jun, 2017, 17:53 | Economia

"As taxas de juro têm de ser baixas para permitir a recuperação económica", afirmou Mario Draghi, pedindo paciência àqueles que têm poupanças, que verão o retorno das suas poupanças "no tempo devido".

O presidente do BCE respondia a questões de jovens estudantes de economia, no `ECB Youth Dialogue` (diálogo com jovens), que decorreu esta tarde no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.