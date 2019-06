Draghi foi amigo da moeda única mas não dos países pequenos do euro afirmam Economistas

Lusa19 Jun, 2019, 14:20 | Economia

"Draghi não se caracteriza por ser amigo dos países pequenos. Antes, foi amigo da moeda única e defendeu-a com brilho e coragem e esse foi o seu contributo para todos os países", considerou Luís Campos e Cunha, professor na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em declarações por escrito à Lusa.

O também antigo ministro das Finanças frisou que "as medidas, muitas vezes pouco ortodoxas, apenas pecaram por vezes por tardias", lembrando a crise das dívidas soberanas e dos períodos de deflação. "Mas as decisões chegaram e os problemas resolveram-se, pelo menos aqueles que o BCE poderia resolver", acrescentou.

No entender de Ricardo Reis, professor na London School of Economics, Mario Draghi também não foi amigo dos pequenos países da zona euro, em particular, e "as suas políticas sempre se focaram na zona euro como um todo, como aliás era o seu dever".

"Para além disso, as suas intervenções arrojadas só surgiram quando a crise estava prestes a alastrar-se a Itália e Espanha, já muitos meses depois dos problemas na Grécia, Irlanda e Portugal", recordou o economista, acrescentando que, na defesa de Mario Draghi, "só nessa altura havia condições políticas para o fazer".

"Mas não há nenhuma preferência ou sacrifício nas suas ações em prol dos países pequenos, como Portugal", frisou.

No mesmo sentido, João Duque, professor de Finanças no ISEG - Lisbon School of Economics & Management, salientou à Lusa que "o BCE, na sua política monetária de defesa da estabilidade dos preços, não é amigo das pequenas economias porque não está desenhado para elas".

No entanto, o economista admitiu que o BCE, enquanto instituição interveniente no processo de resgate, "acabou por ser preponderante na forma como ajudou a desenhar os mecanismos de superação das dificuldades que os países resgatados sentiam e que passavam, em primeiro lugar, pela total incapacidade de aceder ao mercado do crédito, mesmo estando empenhados e comprometidos na reestruturação e equilíbrio das suas finanças públicas".

"Era necessário tempo e, na ausência do mercado, o BCE concedeu-nos esse tempo", acrescentou João Duque.

Também Ricardo Cabral, professor da Universidade da Madeira, afirmou, em declarações por escrito à Lusa, que "os programas de política monetária não convencional adotados pelo BCE durante o mandato de Mario Draghi foram fundamentais para a zona euro e para os ditos "países periféricos" (Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e Itália)", o que não significa que o atual presidente da instituição tenha sido amigo dos países pequenos do euro.

"Se mesmo assim essas economias estagnaram e o desemprego e as condições sociais se degradaram dramaticamente, imagine-se o que teria sido sem o seu contributo. Ou seja, a política monetária adotada pelo BCE traduziu-se na "melhoria" das condições de vida de muitos milhões de cidadãos da zona euro, em particular, nos países periféricos, ao evitar uma maior degradação do enquadramento macroeconómico desses países", considerou o economista.

Contudo, Ricardo Cabral sublinhou que "outras das políticas adotadas ou suportadas pelo BCE de Draghi foram muito nocivas para países como Portugal e Grécia".

Joaquim Miranda Sarmento, professor de Finanças do ISEG, referiu, por seu turno, que Mario Draghi "procurou proteger o euro, o que é bom para todos os países, mas porventura ainda mais para países pequenos, que, de outra forma, estariam muito mais expostos aos efeitos das crises financeiras".

O economista acrescentou que a política monetária motivou um efeito orçamental, a saber, a redução da despesa com juros e aumento dos dividendos do banco central nacional, que se sente em todos os países e que "representa 2/3 da consolidação orçamental dos últimos quatro anos".

Mario Draghi está em Portugal a participar na sua última edição do Fórum do BCE enquanto presidente da instituição, sob o mote dos 20 anos da zona euro.

O mandato de Draghi termina em 31 de outubro e os nomes mais referidos para lhe suceder incluem o governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, o membro da Comissão Executiva do BCE, Benoît Coeuré, o governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn, e o seu antecessor Erkki Liikanen, e o presidente do Bundesbank (o banco central alemão), Jens Weidmann.