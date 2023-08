Drahi diz que Operação Picoas foi "um choque" e que se sente "traído e enganado"

Estas foram as primeiras declarações do maior acionista do grupo Altice, que falava numa `call` com obrigacionistas via `online`.

"Isso foi um choque e uma grande deceção para mim", começou por dizer Patrick Drahi.

No centro das investigações está Armando Pereira, que fundou a Altice com o multimilionário franco-israelita-português Patrick Drahi, e que foi conselheiro do CEO e da Comissão Executiva da Altice France.

"Se essas alegações forem verdadeiras, sinto-me traído e enganado por um pequeno grupo de indivíduos, incluindo um de nossos colegas mais antigos", acrescentou.