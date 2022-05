DRCN e Metro do Porto divergem acerca de parecer sobre `metrobus` na Marechal

"A Direção Regional de Cultura do Norte desconhece o projeto em causa, mas uma parte da Avenida Marechal Gomes da Costa está abrangida pela Zona Especial de Proteção do Parque de Serralves", respondeu fonte oficial da DRCN à Lusa.

A direção regional acrescentou ainda que "qualquer intervenção ou obra na zona de proteção ou no imóvel classificado, carece de parecer prévio vinculativo das duas entidades: DRCN e DGPC [Direção-Geral do Património Cultural]".

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial da Metro do Porto disse que a DRCN e DGPC não têm de ser consultados e que "só haveria necessidade de parecer ou consulta caso se mexesse no edificado" da zona.

Em causa está o impacto que o troço do BRT [Bus Rapid Transit, vulgo `metrobus`] Boavista - Império terá na Avenida Marechal Gomes da Costa, que terá três estações desenhadas pelo arquiteto Álvaro Siza: Serralves, João de Barros e Império.

"A única pronúncia da DRCN/DGPC sobre este assunto foi uma autorização para prospeção arqueológica no âmbito da elaboração do `Estudo de Incidências Ambientais da Linha de BRT (Bus Rapid Transit) Boavista - Império`", respondeu ainda a direção regional à Lusa.

Na terça-feira, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, após uma sessão de apresentação e debate na Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos, no Porto, disse que a intervenção na avenida Marechal Gomes da Costa "não tem sequer avaliação de impacto ambiental", por não necessitar.

No caderno de encargos do concurso público para a conceção e construção da linha Boavista - Império, consultado pela Lusa, estão ainda assinalados como património classificado o conjunto urbano da Avenida da Boavista entre o Pinheiro Manso e a Avenida Marechal Gomes da Costa.

Na terça-feira, Tiago Braga esclareceu ainda que apenas haverá um abate de árvores na parte inicial do troço da Avenida Marechal Gomes da Costa e potencialmente na Avenida da Boavista, com saldo final "muitíssimo positivo".

Na Avenida Marechal Gomes da Costa, que não terá via dedicada para o novo meio de transporte (conviverá com o automóvel), serão alinhados os separadores centrais arborizados, que não sofrerão impactos de maior, bem como unidas algumas secções desses separadores, permitindo-se ainda o cruzamento rodoviário para a Avenida da Boavista sem semáforo, no sentido da rotunda homónima.

O investimento no BRT é totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e chega aos 66 milhões de euros, valores sem IVA, e a empreitada deverá começar em julho, segundo Tiago Braga (anteriormente estava previsto junho).

Estão previstas as estações Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império, no primeiro serviço, e na secção até Matosinhos adicionam-se Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo, e Praça Cidade do Salvador.