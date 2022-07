Duas pessoas julgadas em Macau por violarem confinamento parcial

Macau encerrou na segunda-feira, e até 18 de julho, todas as atividades comerciais não essenciais, incluindo casinos, impondo a utilização obrigatória de máscaras KN95 ou "de padrão superior" e proibindo a permanência na rua.

O chefe da Divisão de Ligação de Assuntos Policiais e Relações-Públicas dos Serviços de Polícia Unitários da região chinesa disse que as autoridades emitiram hoje, até às 15:00 locais (08:00 em Lisboa), avisos a 505 pessoas por violarem as medidas de controlo da pandemia.

Desde segunda-feira, as forças de segurança enviaram ainda para o Ministério Público 25 casos de pessoas suspeitas de violarem as restrições, acrescentou Cheong Kin Ian.

São pessoas que não usaram máscara "quando saíram, usaram máscara diferente da ordenada ou se sentaram para lazer, deram um passeio ou correram sem necessidade nos espaços públicos", referiu o Ministério Público.

Segundo um despacho do chefe do executivo, "todas as pessoas têm de permanecer no domicílio, salvo por motivos de trabalho necessário e compra de bens básicos para a vida quotidiana ou por outros motivos urgentes".

A violação destas regras pode ser punida com uma pena de prisão de até dois anos ou até 240 dias de multa.

O Ministério Público encaminhou três arguidos para o Tribunal Judicial de Base, sendo que dois foram julgados, em processos sumários, tendo recebido penas de prisão, suspensas, de cinco e quatro meses, respetivamente.

Macau registou hoje a quinta morte relacionada com a covid-19, desde o início da pandemia, há mais de dois anos, anunciou o chefe de serviço de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lei Wai Seng.

Um homem de 86 anos, que sofria de doença crónica renal, morreu por volta das 11:10 locais (04:10 em Lisboa), mais de duas semanas depois de ter sido internado com sintomas de pneumonia, apesar de ter recebido duas doses da vacina, explicou Lei Wai Seng.

O responsável apelou aos idosos para terem cuidados extra durante o atual surto, lembrando que as mortes já registadas em Macau foram nesta faixa etária e que todos os 12 doentes atualmente em estado grave são idosos.

A cidade registou nas últimas 24 horas 29 novos casos de covid-19, o número mais baixo desde 22 de junho, com três infeções detetadas fora das zonas já colocadas em isolamento.

Começou hoje uma ronda de testagem massiva da população, a nona desde o início do atual surto de covid-19, que causou quase 1.650 infetados.

A população está obrigada também a realizar testes diários antigénio e a carregar a imagem com o resultado para uma plataforma `online`.