Dupla vantagem fiscal na compra de livros escolares

Os encarregados de educação vão poder beneficiar de uma dupla vantagem fiscal, na compra de livros escolares. Para além da habitual dedução de despesa no IRS, com a aquisição destes materiais para os filhos, a compra de manuais escolares passa também a contar para o programa IVAucher, com o valor do imposto a poder ser utilizado, mais tarde, na restauração, alojamento e cultura.