Durão Barroso encerra formação sobre a União Europeia

Organizada pela agência Lusa, em colaboração com a Comissão Europeia, a formação decorreu ao longo desta semana, tendo a sessão de abertura ficado a cargo da secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A formação contou também com a participação de figuras relevantes em assuntos europeus, como os atuais embaixadores de Portugal Nuno Brito (Representação Permanente em Bruxelas), Manuel Lobo Antunes (Reino Unido) e Carlos Pereira Marques (Índia). O incremento da parceria estratégica deste país com a União Europeia está entre as prioridades de política externa da presidência portuguesa, que começará a 01 de janeiro de 2021.

As prioridades da presidência foram aprofundadas em sessões com Humberto Rosa, da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia (sobre o Pacto Ecológico Europeu), Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa (sobre a recuperação económica e economia digital) e Maria João Rodrigues, da Fundação para os Estudos Progressistas da Europa (sobre o pilar social).

Hugo Sobral, chefe de gabinete da comissária europeia Elisa Ferreira, falou sobre o plano de recuperação económica da União Europeia e os fundos de coesão, e Telmo Baltazar, da Direção Geral Comunicação da Comissão Europeia, abordou o significado das presidências semestrais na União Europeia.

A formação contou ainda com uma sessão sobre os recursos disponíveis para jornalistas, pelas equipas de assessoria da Comissão Europeia em Portugal (Daniel Rosário e Rita Fortunato Baptista) e do Parlamento Europeu em Portugal (Raquel Patrício Gomes e Vera Ramalhete).

As sessões foram acompanhadas, em média, por 80 jornalistas portugueses, da Lusa e de dezenas de outros órgãos de informação regionais, nacionais e estrangeiros.

A sessão de encerramento, que acontece esta sexta-feira, às 10:00, caberá a Durão Barroso e será aberta ao público, com transmissão na página da rede social Facebook da Lusa.