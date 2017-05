Lusa 16 Mai, 2017, 17:00 | Economia

"É incompreensível que o Estado não tenha vendido 100% do Novo Banco", afirmou a deputada do PSD durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

A responsável respondia às questões levantadas por Ana Domingos, também deputada do PSD, sobre a manutenção de uma participação de 25% do Novo Banco por parte do Fundo de Resolução.

Segundo Maria Luís Albuquerque, ao contrário do que disse o primeiro-ministro, António Costa, esta percentagem vai resultar "com maior probabilidade em perdas do que em ganhos" futuros.

A deputada da oposição desmontou ainda a tese de que a manutenção de uma participação de 25% no Novo Banco permite dar credibilidade à instituição.

"Ou o comprador tem credibilidade suficiente para comprar um banco desta importância ou não tem", vincou.

Questionada sobre a existência de propostas melhores para a compra do Novo Banco, Maria Luís Albuquerque jogou à defesa.

"Não tenho informação que me permita saber se é verdade. Mas tem que ser apurado quais as propostas disponíveis e por que é que esta foi escolhida. Não se pode permitir que fique a suspeita de que houve uma venda que não defendeu as melhores condições", sublinhou.

Sobre as condições criadas para que os bancos (que contribuem para o Fundo de Resolução) amortizem em 30 anos o empréstimo concedido à entidade que (ainda) detém 100% do Novo Banco, a deputada do PSD mostrou-se crítica.

"Aquilo que se prevê receber dos bancos é muito inferior ao que custa aos contribuintes. Isso foi tudo o que nós tentamos evitar", comentou, mostrando-se desagradada com os moldes da venda acordada com a Lone Star.

"Implica mais riscos para os contribuintes e menos custos para os bancos. E vai em contraciclo com o resto da Europa, onde há a tendência de separar o risco do soberano do risco do setor financeiro. Estamos insatisfeitos", rematou.