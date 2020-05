"É muito difícil atrair linhas para o porto de Lisboa", reconhece ministro das Infraestruturas

O governante falava na audição parlamentar conjunta das comissões de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e Trabalho e Segurança Social, a propósito da insolvência da Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, por requerimentos do PCP e do BE.

O governante salientou que "felizmente" o porto de Lisboa está a operar, mas recordou que os problemas "são antigos".

Os 123 pré-avisos de greve "foram entre 2008 e 2018, 10 anos", sublinhou Pedro Nuno Santos, para explicar que "é muito difícil atrair linhas para o porto de Lisboa num quadro destes".

"Muito difícil", acentuou o governante.

"[o Porto de Lisboa foi] o único porto do país que diminuiu a sua atividade. Obviamente, se está a perder atividade, as empresas precisam de menos trabalhadores", apontou Pedro Nuno Santos.

O ministro referiu ainda que o porto de Lisboa "não é um porto que pague mal" quando comparado com os outros portos, salientando que há "ali um problema específico e o Governo tem de ser muito firme na forma como vai gerir este dossiê".

E sublinhou: "Queremos que o porto de Lisboa tenha a paz social necessária para crescer".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação referiu também que a "percentagem de baixas no porto de Lisboa é demasiado alta", nomeadamente "em trabalhadores grevistas", manifestando preocupação.

Sobre a relação entre a cidade e o porto de Lisboa, o governante defendeu que a sua leitura é que "uma cidade que tenha um porto é uma cidade privilegiada", e no caso de Lisboa essa relação "é milenar".

O ministro disse que "é possível conciliar a atividade portuária e a vida da cidade com um porto", recordando que o Roterdão, onde estudou, "é um dos principais focos de turismo da própria cidade".

A administração do porto de Lisboa, que é responsável por toda a faixa ribeirinha, "tem essa preocupação", havendo uma "negociação em curso há muito tempo com a Câmara Municipal de Lisboa para que algumas partes do porto que não estão afetas à atividade portuária possam ter uma maior participação, se não mesmo gestão direta", referiu.

"Temos a administração do porto de Lisboa a gerir zonas do território da cidade que não estão afetas à atividade. É para nós de bom senso que elas sejam geridas pela autarquia", salientou.