"É natural que perspetivas" da OCDE "venham a ser corrigidas em alta" - MNE

Lusa 07 Jun, 2017, 19:40 | Economia

Em reação às previsões económicas hoje divulgadas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o chefe da diplomacia portuguesa destacou o "crescimento molde de 2,8%" no primeiro trimestre e falou de "dados animadores" para o segundo semestre.

"As projeções para o crescimento económico de Portugal estão hoje mais ajustadas para o que realmente vai suceder visto que tivemos no primeiro trimestre um crescimento molde de 2,8%. Os dados que temos relativamente a este segundo semestre também são animadores e, portanto, é natural que as perspetivas e as previsões venham a ser corrigidas em alta ao longo do ano", afirmou à Lusa e à RTP.

A OCDE melhorou as projeções de crescimento de Portugal, tanto em 2017 como em 2018, mas antevê agora que a economia portuguesa desacelere no próximo ano, crescendo 2,1% este ano e 1,6% em 2018.

A organização prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresça 2,1% este ano (acima dos 1,2% projetados em novembro e dos 1,8% previstos pelo Governo).

No entanto, para 2018 espera que o ritmo de crescimento em Portugal abrande para os 1,6% (acima dos 1,3% do antecipados há seis meses e dos 1,9% esperados pelo Governo).

Augusto Santos Silva afirmou que o objetivo do Governo "é reduzir o défice orçamental, assegurando um saldo primário positivo e reduzindo sistematicamente ao longo do período o défice estrutural" no quadro do Orçamento dO Estado para 2017 e do Programa de Estabilidade 2017-2020.

O membro do Governo português salientou, ainda, que o executivo pretende "fazer a economia crescer ou contribuir com políticas para o crescimento da economia" e "reduzir progressivamente a taxa de desemprego".

"Como sabe, os últimos valores publicados já colocam a taxa de desemprego abaixo dos 10%, portanto com um algarismo. As previsões hoje da OCDE também sustentam esse tipo de projeção e também estamos empenhados em reduzir a dívida pública", disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou ainda que "o rendimento das pessoas e das famílias vai aumentar", tendo em conta que vai ser eliminada a sobretaxa do IRS ao longo deste ano e que "o propósito deste governo é eliminar esses cortes" dos salários no setor público.

"O rendimento das pessoas e das famílias vai aumentar. Já aumentou no ano passado, vai também aumentar este ano. Esse também é, não só a satisfação de um direito das pessoas que é o direito ao seu salário, como também um motor de crescimento económico por via da procura interna porque nós não opomos o crescimento pelas exportações contra o crescimento pelo investimento e o crescimento pela procura interna", continuou.

Augusto Santos Silva sublinhou que "uma economia para crescer sustentadamente precisa, ao mesmo tempo, de apostar na sua abertura e, portanto, apostar no aumento das exportações e no aumento do peso das exportações no produto" e "precisa também de investimento, sobretudo de investimento privado" e de "um mercado dinâmico de procura".

As projeções da OCDE apontam para um crescimento das exportações líquidas de 0,2% este ano e de 0,3% no próximo e, quanto ao consumo privado, antecipa-se uma subida de 2% em 2017 e de 1,5% em 2018.

A instituição liderada por Angel Gurría refere que o investimento - que a OCDE estima que deverá crescer 6,5% este ano e apenas 2,3% no próximo - "pode ser mais dinamizado por medidas de recuperação da saúde do setor bancário".

Quanto à dívida pública, que deverá cair para os 128,6% do PIB este ano e para os 126,5% em 2018, a OCDE alerta que a sua redução "pode ser prejudicada pela necessidade de um maior apoio público para o setor bancário ou por um aumento das taxas de juro".

O chefe da diplomacia portuguesa deslocou-se a Paris, esta quarta e quinta-feira, para participar na Semana da OCDE 2017, e esta quinta-feira assiste às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Embaixada de Portugal em Paris.