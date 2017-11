É necessário de diversificar exportações para reduzir riscos de choques defende BAD

Lusa28 Nov, 2017, 09:32 | Economia

"Temos de garantir que os países africanos diversificam as suas exportações para outras regiões para reduzir a volatilidade aos preços das matérias-primas, mas também garantir que acrescentam valor às exportações", disse Akinwumi Adesina em entrevista à Lusa.

Questionado sobre a relação entre a China e os países africanos, Adesina reconheceu que "o relacionamento bilateral da China com vários países africanos é muito forte", mas rejeitou a ideia de uma competição pelo financiamento ou até de complementariedade entre o banco e o gigante asiático.

"A relação do BAD com a China é muito forte, temos um instrumento financeiro de 2 mil milhões de dólares, uma iniciativa chamada Africa Growing Together, e cofinanciamos muitos projetos na área da energia, e portos e estradas", disse Adesina.

Lembrando que as exportações para a China eram de cerca de 6 mil milhões de dólares em 2015, o banqueiro vincou que as importações africanas rondaram os 20 mil milhões de dólares e afirmou: "São um parceiro muito grande, mas a questão é saber o que é que África exporta".

A grande maioria das exportações africanas para a China é matéria-prima, como o petróleo, o gás ou o carvão, tudo elementos essenciais para sustentar o crescimento económico chinês, que apesar de ter abrandado nos últimos anos, ainda supera os 6% ao ano.

"África exporta muitas matérias-primas e os países africanos não estão a criar valor", apontou Adesina, notando que, ainda assim, "a China faz muito em construções e em assistência técnica a projetos, e portanto a relação é vencedora para ambas as partes".

A quinta cimeira UE/África decorre entre 29 e 30 de novembro em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, com o tema `Investir na Juventude para um futuro sustentável`, e deverá contar com cerca de 80 chefes de Estado e de Governo dos países europeus e africanos

A primeira cimeira UE-África, que se realizou no Cairo (Egito) em 2000, foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Em 2007, novamente sob a égide da presidência portuguesa, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras.