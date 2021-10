"É ou não é". Partidos analisaram o OE2022

Depois de apresentada a proposta de Orçamento do Estado, a dúvida está na viabilização do documento que não se afigura fácil. No programa "É ou não É", da RTP, ouviram-se críticas e acusações de irresponsabilidade sobre as ideias do Governo, por parte dos partidos da direita, mas também da esquerda.