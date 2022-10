"É positivo" para Portugal se Costa tiver "boas notícias" sobre interligações

"Se há boas notícias nessa reunião, isso é positivo para Portugal e positivo para a Península Ibérica e é positivo para a Europa", disse Montenegro aos jornalistas, à margem da reunião dos líderes do Partido Popular Europeu (PPE), que integra o PSD.

"Efetivamente, é uma ambição que nós temos há muitos anos, não só a construção deste gasoduto, como de todas as interconexões de gás, de hidrogénio verde, de eletricidade verde entre a Península Ibérica e a Europa", salientou ainda.

Montenegro relembrou que o compromisso para ligar a Península Ibérica ao resto da Europa, um gasoduto que atravessa os Pirenéus, "está assinado desde 2015 por Portugal, pela Espanha, pela Comissão Europeia e com financiamento assegurado no âmbito do Banco Europeu de Investimento".

Do lado português, a questão das interconexões, defendeu o líder social-democrata, "é relevantíssima".

O líder do PSD salientou que esta seria "uma forma de a Europa ter mais autonomia em termos de energia, mas também de cumprir as metas ambientais".

O primeiro-ministro, António Costa, ficou "muito satisfeito" com o resultado da reunião, em Bruxelas, com o seu homólogo espanhol, Pedro Sanchéz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a crise energética.

"Estou muito satisfeito", disse Costa aos jornalistas, à saída do encontro, remetendo mais declarações para quando entrar para a reunião do Conselho Europeu, que arranca às 15:00 e termina na sexta-feira.

Lisboa e Madrid têm persistido no avanço do projeto de um novo gasoduto nos Pirenéus, conhecido como MidCat, para transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio.

O tema da crise energética é também o que domina a cimeira, com os líderes europeus a estudarem medidas para combater os elevados preços e assegurar a segurança do abastecimento.