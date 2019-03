É preciso resistir às pressões para regressar ao passado -- Chefe da missão FMI em Portugal

Lusa26 Mar, 2019, 08:02 | Economia

"Por vezes, alguns grupos querem atrasar o relógio. Dizem que `superámos a crise, a crise acabou, então porque não voltamos à forma como as coisas estavam?`. Mas o problema é que a forma como as coisas estavam foi um fator que contribuiu para a crise" em Portugal, afirmou Alfredo Cuevas em entrevista à Lusa, à margem da conferência `Portugal: reforma e crescimento dentro da zona euro`, que decorreu na segunda-feira no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para Portugal admitiu que vê essa postura "como algo compreensível", mas alertou que "é uma forma de pressão à qual é preciso resistir e é necessário explicar por que é que não devemos voltar ao sítio onde estávamos".

Contudo, no entender do responsável do FMI, esta postura não significa que se mantenha tudo o que se fez como num período de emergência.

"A emergência passou, tem de se avançar para alguma normalização, mas sem nunca perder de vista o envelope orçamental e a necessidade de restaurar a solidez dos balanços de toda a economia e não apenas na esfera do Governo", frisou.

Questionado sobre se a aproximação das eleições pode trazer tentações eleitoralistas que ponham em risco a trajetória da economia portuguesa, Alfredo Cuevas considerou que "não existe um grande risco" a esse nível.

"Acho que é necessário explicar e persuadi-los a continuar no caminho correto que tem sido seguido", frisou o economista mexicano.

Questionado sobre quais são os principais riscos que ameaçam a economia portuguesa, Alfredo Cuevas indicou que "vêm do exterior" e que "um dos principais riscos é a possível desaceleração da economia da zona euro", porque "Portugal é uma economia aberta", que está "ligada à vibração dos parceiros da zona euro".

Contudo, o economista mexicano frisou que o bom desempenho da economia espanhola é um ponto a favor, uma vez que "Espanha é o principal parceiro de Portugal", podendo servir de atenuante no impacto de uma desaceleração generalizada.

Sobre quais as principais fraquezas e forças da economia portuguesa, Alfredo Cuevas afirmou que estão associadas aos chamados fluxos e stocks da economia.

"Os fluxos são quantias que se verificam num determinado período de tempo, como o salário no final de um mês ou o Produto Interno Bruto (PIB) ao longo de um ano, enquanto os `stocks` são quantias que refletem impactos acumulados do passado, como as poupanças de uma pessoa no final de uma vida de trabalho", explicou o chefe da missão do FMI para Portugal.

De acordo com o economista, existe em Portugal uma diferença entre fluxos e `stocks` que está relacionada com a diferença entre as forças e as vulnerabilidades da economia.

"As melhorias desde o período do programa de ajustamento têm vindo a refletir-se numa melhoria muito significativa em todas as variáveis de fluxos", afirmou, indicando o crescimento do PIB, a evolução da balança corrente e a redução do défice.

"Estes fluxos têm vindo a melhorar e estão a ajudar a resolver os `stocks` que são os desafios que existem", nomeadamente, um grande `stock` de dívida pública, de dívida privada e de dívida externa, enumerou, acrescentando que estas variáveis "são o resultado do desempenho da economia em longos períodos de tempo e reflexo do que aconteceu desde o final dos anos 90".

"Os fluxos estão a ajudar a reverter os desequilíbrios acumulados dos `stocks`, mas o processo leva tempo. Houve progressos, como a redução da dívida, mas será necessário perseverar na boa gestão da economia", sublinhou o chefe da missão do FMI para Portugal.

Alfredo Cuevas assumiu a função de chefe da missão do FMI para Portugal em setembro de 2017, depois de Paul Thomsen, Abebe Selassie e Subir Lall.

Foi a 06 de abril de 2011 que Portugal pediu assistência internacional, sendo a terceira vez que foi alvo da intervenção do FMI. A primeira vez foi em 1977 e a segunda em 1983.