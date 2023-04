E-redes alerta para mensagem fraudulenta a exigir pagamento de contas em falta

"E-redes avisa os clientes para casos de SMS fraudulentos, com indicações para que liquidem valores em falta, para evitar suspensão do fornecimento de energia elétrica", refere o alerta publicado pela empresa no seu site, pedindo a quem seja alvo destas mensagens para as eliminar e não efetuar qualquer pagamento.

A empresa pede ainda aos clientes para lhes fazerem chegar informação caso detetem situações semelhantes à que esteve na origem deste alerta ou que considerem suspeitas.

A E-redes é operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental das redes de alta, média e baixa tensão.