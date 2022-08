"É tempo para apoiar os trabalhadores", diz Jerónimo de Sousa

Num discurso com as baterias apontadas ao governo, O PCP esteve no Seixal para falar de inflação, aumento do custo de vida e trabalho precário.



O secretário-geral do PCP acusa o Governo do PS e os restantes partidos com assento parlamentar de uma política de deixa andar.