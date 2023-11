É um orçamento da política de direita que os trabalhadores rejeitam diz CGTP

Na intervenção que a líder da CGTP fez perante milhares de trabalhadores que hoje se concentraram em protesto contra a proposta de OE2024, em dia de votação final global, Isabel Camarinha disse que se trata de "um Orçamento da política de direita, da política que deixa intocados os lucros e os privilégios da minoria".

E prosseguiu: "É um Orçamento de uma política, que pode ser aprovada lá dentro, mas que aqui rejeitamos pelo seu conteúdo, pelas suas opções, por faltarem as medidas que valorizem o trabalho e os trabalhadores, melhorem os serviços públicos e tragam maior justiça social e coesão territorial".

Isabel Camarinha referiu ainda que se está perante um Orçamento das "contas certas" com mais 14,8% de verbas para benefícios fiscais aos grandes grupos económicos, com mais de mil milhões para as Parecerias Público Privadas rodoviárias, que segue "o caminho do empobrecimento e da fragilização dos serviços públicos para garantir os lucros e novos negócios ao grande capital".

Ao longo de quatro dias de debate e votação na especialidade do OE2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista, foram aprovadas mais de 200 propostas de alteração, a maioria das quais, sem surpresa, do PS.